Глава компанії Tesla Ілон Маск і Комісія з цінних паперів і бірж США змогли досягти мирової угоди

Ілон Маск протягом трьох років не зможе займати пост глави ради директорів компанії Tesla. До такої угоди прийшли американський бізнесмен і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Крім цього Маск повинен виплатити штраф у розмірі 20 млн доларів, повідомляє Reuters.

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Раніше відомство звинуватило американця в підробці і шахрайстві. Так, на початку серпня Ілон Маск написав у своєму Twitter, що може викупити всі акції Tesla і вивести її з біржі. Однак подальших кроків у цьому напрямку він не зробив. У відомстві стверджують, що у бізнесмена не було достатніх гарантій для того, щоб виступати з такими заявами. Крім цього, Маск міг маніпулювати ціною акцій компанії, видаючи неправдиву інформацію.

«Повідомлення Маска привело до стрибка котирувань акцій Tesla на 6% 7 серпня і спровокувало істотну дестабілізацію на фондовому ринку», – йдеться в повідомленні.

Компанія Tesla, орієнтована на виробництво електромобілів, заснована в 2003 році. З 2008 р. продає Tesla Roadster. У 2012 р. компанія представила седан Model S. Штаб-квартира виробника знаходиться в місті Пало-Альто, Каліфорнія.