В Європі розгорівся черговий скандал через маніпуляції з показниками шкідливих викидів. Audi вже оштрафували на 800 млн євро. На черзі Opel.

Так, черговий скандал в дусі "дизельгейта" розгорівся в стінах компаній Audi і Opel, які також запідозрили в маніпуляції з даними щодо шкідливих викидів.

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Щодо бренду Audi розслідування вже завершилося: прокуратура Мюнхена затвердила розпорядження, згідно з яким на компанію накладено штраф у розмірі 800 мільйонів євро. Рішення прокуратури оскаржуватися не буде, так що всі кошти Audi виплатить в повному обсязі.

Про проблему, що склалася, заговорили представники концерну Volkswagеn AG, до складу якого входить Audi. Так, в офіційному повідомленні говориться, що п'ять мільйонів євро марка виплатить за недбалість, а інші 795 мільйонів будуть враховані як повернення незаконно отриманого прибутку від продажів автомобілів з "обманками".

Нагадаємо, що на початку цього місяця наглядова рада Volkswagen і Audi прийняла рішення звільнити з займаних посад члена ради правління компаній Руперта Штадлера. Влітку його заарештували у справі по “дизельгейту” у власному домі.

У бренда Opel теж не все гладко. У 2016 році автовиробник визнав наявність спеціального програмного забезпечення, що відключає систему очищення вихлопних газів при певних умовах. Але представники бренду наполягали, що використовував його легально, так як знайшли лазівку в законодавстві. І все ж міністерство транспорту Німеччини зажадало відкликати 100 тисяч автомобілів Opel в межах розслідування про маніпуляції даними щодо шкідливих викидів дизельних двигунів. Серед “підозрюваних” моделі Cascada, Insignia і Zafira.

В Opel зазначили, що якщо обвинувач винесе невтішне рішення, автовиробник буде оскаржувати його в суді. Представники Альянсу PSA, до складу якого тепер входить марка Opel, від коментарів щодо скандалу відмовилися.