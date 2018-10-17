Деякі українські мережі АЗС опустили цінники на 50 коп/л – мізерно мало порівняно з недавнім подорожчанням, але це може бути початком позитивної для автомобілістів тенденції.

Після затяжного періоду подорожчання в Україні почало дешевшати автомобільне паливо. За вихідні дві великі мережі заправок WOG і ОККО опустили вартість бензинів на 50 коп/л. Тепер літр “п'ятого” в їх мережах коштує 34,99 грн., а “92-й” відпускають по 33,99 грн./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи “А-95”.

Крім того, в мережах Marshal, Овіс, Катрал в межах 40-50 коп/л. впала вартість дизеля. А на ZOG цей вид палива подешевшав відразу на 1 грн.

У підсумку, середня вартість "п'ятого" бензину в Україні на сьогодні становить 33,04 грн./ л (-12 копійок), а літр дизпалива продається в роздріб по 31,77 грн. (-2 копійки).

Білоруський бензин хочуть возити в Україну по річках, щоб знизити ціни на заправках.

Експерти відзначають, що ціновий рух не був несподіванкою. А зниження вартості палива викликане корекцією світових цін на нафту, які після зростання до 85 $/бар. наприкінці минулого тижня впали нижче $81/бар.

Крім того, в останні кілька тижнів курс долара не тільки перестав рости, але і почав впевнено знижуватися, опустившись нижче психологічного рівня 28,0 грн./$. Що додатково стимулює заправників опускати цінники на стелах.

За оцінками експертів, в найближчий тиждень паливо в Україні продовжить дешевшати. Раніше вони прогнозували, що виходячи з сформованих факторів сумарно бензин і дизель можуть подешевшати приблизно на 1 грн.