Наповнення бюджету за допомогою приладу TruCam сподобалось поліції – за перший день роботи було складно складено 231 протокол. Втім законність використання даного приладу викликає багато питань.

Перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошитський на своїй сторінці FB повідомив що використання TruCAM цілком законне, а всі хто його критикують – “адепти зради”.

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“Не встигли ми запустити вимірювання швидкості за допомогою приладу TrueCam, як одразу набігла купка адептів зради, які всіми силами намагаються розігнати міфи...та навіть які міфи...чутки про використання приладу”, пише пан Білошитський.

Він по детально розповів про основні пункти за якими критикують прилад TruCAM:

Поліцейські за допомогою ефекта косинуса та поправочного коефіцієнту впливають на точність вимірювання.

Дійсно, раніше (до наших часів) щоб мінімізувати ефект косинуса під час роботи з лазерним вимірювачем швидкості TruCAM, вносили зміни до налаштувань поправочного коефіцієнту приладу.

Але для того щоб прибрати можливість зловживання і автоматизувати процес було оновлено програмне забезпечення TruCAM і поліцейський вже не має можливості вносити зміни до налаштувань поправочного коефіцієнту. Прилад самостійно і автоматично визначає поправочний коефіцієнт (відстань до дороги).

TruCam не сертифікований і ... взагалі контрабанда.

Даний прилад отримав сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки від 29.08.2012 № UA-MI/1-2903-2012. Відповідно, на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений тип вимірювальної техніки «Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM», який було зареєстровано в державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12.

Чинним законодавством не передбачено повторного проходження даної процедури для приладів, які вже були завезені на територію України та введені в експлуатацію.

Крім того, такої процедури як «сертифікація» взагалі вже не міститься в нормах чинного законодавства України.

TruCam не пройшов повірку.

Всі прилади, що використовують, пройшли повірку.

Міжповірочний інтервал для TruCAM визначено Переліком засобів вимірювальної техніки, типи яких затверджені на підставі результатів державних приймальних та контрольних випробувань і міжнародних договорів України затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 05.04.2012 N 437 і становить 1 рік.

Проведення повірки передбачено Порядком проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016 № 193.

Патрульні будуть ховатися в кущах і повернення ДАІ

Всі прилади використовуються максимально відкрито:

- Опублікована карта, з нанесенням ділянок використання;

- Стоять попереджувальні знаки;

- Стоїть службовий автомобіль на синіх проблискових маячках.