Серед них – пільги для "євробляхерів", нові податки для електромобілів та значні коефіцієнти на акцизний податок для старих машин.

Комітет з питань податкової та митної політики 18 вересня розглянув пропозиції народних депутатів до законопроектів №8487 та 8488, які були прийняті парламентом у першому читанні.

Загалом нардепи подали до цих двох законопроектів 145 пропозицій, тому профільний комітет має їх всі вивчити та погодитись або відхилити їх. Процедура погодження поправок на друге читання в сесійній залі буде проведена після схвального висновку комітету.

Народні депутати подавали різноманітні поправки в законопроекти. Деколи вони кардинально змінювали текст, прийнятий у першому читанні.

Наприклад, якщо в прийнятому документі про електромобілі взагалі не йшлося, то у правках згадуються не лише вони, але й гібриди. Наприклад, є пропозиція обкладати електромобілі за ставкою 1 євро – 1 кВт*год ємності акумулятора. Враховуючи, що в сучасних електромобілів ця величина становить 30-100 кВт*год, то мито може становити 30-100 євро (зараз, тимчасово, до кінця року, податки на ввіз електромобілів відмінені).

Читайте також: коли почне діяти закон про доступне розмитення

Найбільше пропозицій нардепи надали щодо зміни формули нарахування акцизного податку. Наприклад, одна з пропозицій – встановити коефіцієнт на акциз в залежності від дати виготовлення авто. Тобто базовий акциз у 50 євро за 1 л об’єму бензинового двигуна та 75 євро для дизеля множиться на коефіцієнт від 1 до 10 (1 – для нового, 10 – для авто від 1988 по 1991 роки виготовлення). Дехто пропонує коефіцієнт 15 для авто, старших 15 років. Ще одна поправка – зробити ставки акцизу для нових та вживаних авто однаковими (зараз для вживаних більша).

Існує також пропозиція зробити пільгове розмитнення для ветеранів бойових дій, інвалідів та… "євробляхерів". Зокрема, одна з поправок декларує знижку 50% на суму розмитнення для тих авто, які вже були ввезені в Україну до набрання чинності даного Закону.

Які саме правки будуть прийняті комітетом, а згодом – і більшістю в залі Верховної Ради, поки що гарантувати ніхто не може. Однак все сьогодні ясно, що обидва Закони можуть бути прийняті до кінця 2018 року.

Нагадаємо, що депутати хочуть збільшити штрафи за непристепнуті паски безпеки.