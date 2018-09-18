Сьогодні депутати розглянуть законопроект щодо штрафів за ігнорування пасків безпеки. Штраф за таке порушення може зрости з 51 до 850 гривень.

У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада розглядатиме законопроект №8492, який має підвищити розмір штрафів за ігнорування пасків безпеки. Про це повідомляє Укрінформ.

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“Верховна Рада має розглянути законопроект №8492, який підвищує штраф за ігнорування пасків безпеки з 51 до 850 гривень”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 вересня Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ухвалив рішення, яким рекомендується прийняти за основу законопроект щодо посилення відповідальності за нехтування пасками безпеки і мотошоломами.

Законопроект було зареєстровано у парламенті 18 червня. Його ініціаторами виступила група депутатів, зокрема Антон Геращенко, Вікторія Сюмар, Леонід Ємець, Ганна Гопко та Ірина Геращенко.