Для більшості мандрівників це перше питання після того, як встановлена кінцева мета поїздки: на чому їдемо своїм ходом або літаком? Переваги і недоліки варіантів не завжди очевидні, тим більше, якщо для проведення подорожі обрана незнайома територія.

Приймаючи рішення про транспорт для відпустки, ви повинні вже знати, якого роду подорож вас чекає – пасивне лежання на пляжі або, скажімо, знайомство з мальовничими околицями. Також для початку варто визначитися, що для вас означає дорога до місця призначення – всього лише прикра необхідність або частина відпочинку? Отже, вибираємо разом: автомобіль чи літак?

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Літак

Плюси Можливість розслабитися з перших годин відпустки (для водія)

Економія часу в дорозі Мінуси Не завжди приємні передпольотні процедури: раннє прибуття в аеропорт, паспортний контроль, огляд на авіабезпеку;

Обмеження по масі і габаритам багажу

Ризик пошкодження чи втрати багажу

Літак з точки зору відпускника досить нудний транспорт, але він позбавляє мандрівника від багатьох турбот

Перше, що можна сказати про літак – це те, що він скорочує час, проведений саме в дорозі. Але нерідко загальний час перельоту перевищує поїздку на машині, оскільки доводиться враховувати і час в дорозі в аеропорт, і неодмінні передпольотні процедури. Трапляються в цивільній авіації і затримки рейсів. Крім того, в літак складно взяти з собою велику і важку поклажу – лижі, велосипед, мангал, намет. Більш того, авіапасажиру не можна брати в собою в салон пляшки з алкоголем, одеколоном і т. п.

Карту свого маршруту можна побачити і на екрані в пасажирському салоні деяких авіакомпаній, але тільки в автомобілі ви можете самі керувати маршрутом

Для більшості людей багатогодинна пасивна бездіяльність під час польоту просто нестерпна. І навіть якщо ваше місце опиниться біля ілюмінатора, немає ніяких гарантій, що ви побачите там щось крім сірої каламуті хмар або темряви. Адже далеко не в кожному літаку є персональні екрани з колекцією фільмів.

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Автомобіль

Плюси Додаткова розвага у вигляді ландшафту за вікном

Наявність особистого транспорту на місці відпочинку

Свобода в плануванні маршруту і режиму руху

Можливість відвідати попутні пам'ятки Мінуси Довге очікування в черзі на кордоні

Купівля страховки та оплата проїзду за деякими дорогами

Клопоти з харчуванням та ночівлею в дорозі

Додаткові турботи з паркуванням на місці відпочинку

Взяти з собою у віддалені куточки планети велосипед або інший громіздкий спортінвентар без автомобіля практично неможливо

Автомобіль у відпустці традиційно надає вам додаткову свободу, але і тягне за собою певні клопоти. Доведеться шукати місце для парковки машини, купувати страховку, шукати, де купити наклейку-віньєтку для оплати дорожнього податку в кожній із зарубіжних країн і стояти в черзі на прикордонному переході. Тобто замість можливості відпочити від повсякденної рутини вам доведеться займатися певними оргпитаннями. Загалом, машина може як зробити відпустку більш насиченою, так і збагатити її небажаними клопотами.

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Найцікавіше, що вибираючи транспорт для відпустки, ми не можемо предметно говорити про економію грошей: витрати на поїздку на літаку і на автомобілі в цілому виявляються схожі. Сума може переважити як в ту, так і в іншу сторону, і тут багато чого залежить від маршруту, складу екіпажу відпочиваючих, авіакомпанії і навіть від конкретного рейсу. Таксі в аеропорти зазвичай коштує дорожче звичайного, а ціни на гостьових парковках біля терміналів не те що захмарні, а просто космічні. З іншого боку, треба врахувати, що в далекій дорозі автомобілісту доведеться щось їсти і десь ночувати, а придорожній сервіс в деяких регіонах дуже недешевий. Одним словом, якщо для вас важливе питання грошей, перше, з чого потрібно починати – це з'ясування цін на авіаквитки до конкретного місця призначення в потрібний вам сезон, а також тарифи на попутний сервіс – мотелі, паркування, мийку, заправку.

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