Близько двох годин на день проводять водії у свої автомобілях, за статистикою. Ми підкажемо, як зберігати спокій у заторах та що потрібно мати під рукою про всяк випадок.

Автомобіль може бути рутинним засобом пересування з точки “А” у точку “Б”, або ж генератором задоволення. І справа не в потужності двигуна чи шкіряному салоні і кріслах з функцією охолодження. Ось кілька простих маленьких хитрощів, що допоможуть їздити з комфортом у будь-якому автомобілі.

Пікнік за кермом



Фото: hgtv

Якщо ви зібрались у далеку подорож наодинці, підготуйте собі ось такий зручний кошик зі снеками, який легко розмістити між сидіннями, аби під рукою завжди було щось смачненьке. Так ви не лише будете ситим, а ще й уникнете необхідності чистити салон від крихт і жирних плям.

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Раціоналізація простору



Фото: hgtv

Пара або й дві звичайних карабінів, причеплених до підголовників, допоможуть уникнути безладу у салоні і значно раціональніше використовувати внутрішній простір вашої автівки.

Для поїздок з дітьми



Фото: greyhouseharbor

У тривалих поїздках дітлахи нудьгують і часто відволікають водія від дороги. Організуйте для маленьких пасажирів невеличку художню майстерню на задньому сидінні, використовуючи “кишеньки” на присосках. Щоправда олівці краще обрати воскові, типу Crayola, оскільки гостро заточені дерев’яні у рухомому автомобілі можуть стати небезпечною зброєю.

Картини на склі



Фото: thekrazycouponlady



Ще одна порада, аби далека поїздка з дітьми не стала причиною роздратування. Дайте малечі маркери для білої дошки. Якщо ви не переплутали фломастери з перманентними, дитачі прояви натхнення легко буде стерти зі скла сухою ганчіркою. Запропонуйте дітям і це робити самостійно, видавши для стирання стару рукавичку.

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Дріб’язок для подорожі Європою



Фото: reddit

В Україні поки що немає жодної платної дороги, та якщо ви зібрались скористатись “безвізом” – на вашому шляху постане не один “толл”. Для зручності складайту металеві гроші у такий контейнер від цукерок, у якому їх буде легко знайти і швидко дістати.

Система “антизлодій”



Фото: coleus / reddit

Часто залишаєте машину на вулиці? Не спокушайте зловмисників своєю новою мультимедійною системою – сховайте її ось такою “заглушкою” з пластикової коробки від компакт-диска, це зменшить ризик побачити зранку розбиту шибку у вашому авто.

Баня для машини



Фото: thekrazycouponlady

Спробуйте додати трохи кондиціонера для волосся у відро з водою, коли наступного разу будете мити машину. Більшість таких косметичних засобів містять ланолін – особливий тип воску, який додасть автомобільній фарбі блиску.

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Фільтр для пилу



Фото: thekrazycouponlady

Фільтр для кави – ідеальна серветка для протирання пластику у салоні від пилу. Фільтри виготовлені з безворсового матеріалу, відмінно збирають на себе пил і не залишають слідів. Щоправда вартість такої одноразової серветки може виявитись близькою до спеціальної ганчірки з автомагазину.

Прибирання для прибиральників



Фото: thekrazycouponlady

Автмообільні щітки склоочисників робитимуть свою справу краще, якщо протерти їх спиртом. Знежирена поверхня начисто збиратиме кожну краплю з лобового скла.

Чистимо підстаканники



Фото: thekrazycouponlady

Для того щоб очистити підсклянник, використовуйте стакан і стару панчоху, як показано на зображенні. Для максимального ефекту збризніть панчоху засобом для чищення скла.

Весело з веселкою



Фото: reddit

Не кожен водій погодиться, що різнокольорова підсвітка приладів – це класно. Однак змінити колір підсвітки можна на інший або кілька у дуже простий спосіб: за допомогою кольорового скотчу, приліпленого з внутрішнього боку панелі. Щоправда, для цього панель приладів доведеться зняти, розібрати, а потім зібрати. Та результат справді може вам порадувати.

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