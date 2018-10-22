Верховний суд України визнав неправомірним накладення штрафу за користування власним автомобілем на іноземній реєстрації, який був ввезений в режимі транзиту. Однак оштрафують власника такого авто за іншою статтею.

Верховний суд став на сторону громадянина України Михайла Козинця, який судився з митницею. Зокрема, він вимагав скасувати постанову про штраф на 8500 гривень через порушення митних правил.

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Уточнюється, українець ввіз авто на естонських номерів у лютому 2016 року, а режим транзиту заявив, щоб не робити розмитнення. У тому ж році суд першої інстанції скасував штраф, однак апеляційний суд визнав його винним. Згідно з рішенням Верховного суду, в Митному кодексі не йдеться про порушення щодо тимчасово ввезених товарів. Таким чином, в користуванні нерозмитненим авто відсутнє порушення за цією статтею. Однак є за іншою!

“Ще в 2015- му році Конституційний суд встановив, що дане порушення не можна кваліфікувати за статтею 469 Митного кодексу! Абсолютно з цим згоден! Не можна! Більш того Суд встановив що громадянин України свідомо обдурив митницю, вказавши режим "Транзит", а насправді хотів уникнути сплати податків при розмитненні. Тобто, Суд виправив непрофесіоналізм конкретного митника, що застосував за це порушення статті 469, і вказав про порушення статті 470 Митного кодексу України. Тепер митниця складе новий протокол про порушення статті 485 Митного кодексу України та штраф вже буде набагато більше”, – коментує ситуацію Олег Назаренко, Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.