Компактні двомісні Smart давно мерехтять на українських дорогах. Які є переваги у цій маленькій машинки, і які недоліки? Спробуємо у всьому розібратися.

Smart (450) почали випускатися у 1998 році. У 2002 був фейсліфтінг при проведенні якого торкнулися не тільки зовнішністі, а й технічної частинини. У 2007 році 450 змінило вже наступне покоління 451.

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Версії з м'яким зсувним дахом зустрічаються не так часто, але вони теж варті уваги

Зараз в Україні за Smart 450 просять від 2 000 до 6 000 доларів. За 1 500 – 2 000 пропонуються варіанти "на бляхах". При цьому висока ціна далеко не завжди відповідає хорошому технічному стану. Все дуже індивідуально.

Експлуатація Smart 450

Головна перевага компактного Smart – вирішення проблеми паркування. У тісному мегаполісі знайти для нього вільну ділянку асфальту набагато простіше, ніж для будь-якого іншого автомобіля. Але не варто сподіватися на занадто низьку витрату палива. При активному драйві бензиновий Smart з найпоширенішим мотором 0,6 л. споживає 6-7 літрів палива. Звичайно, якщо їздити акуратно, можна вкластися і в 4,5-5 л., Але такий ритм водіння подобається далеко не всім.



Серед переваг Smart – активне клубне життя і позитивний настрій

Кузов Смарт 450

Кузови Smart 450 як правило знаходяться в досить хорошому стані. Найслабше місце – під передньою частиною підкрилок задніх коліс. Якщо паніруете придбати старий смарт, не полінуйтеся відкрутити пластикову гаєчку під ключ на 10 і заглянути під підкрилок в районі порога. Там може бути проржавіла дірка – це дуже серйозний привід для торгу. Також корозію можна виявити під переднім підкрилком.



Вибираючи вживаний Smart не полінуйтеся заглянути під підкрилки

Є у Смарта і характерині кузовні болячки, які з рудою хворобою не пов'язані. Найнеприємніша з них – зовнішні ручки дверей. Трос, що йде від ручки до замка, часто заламується і не дає закрити двері. Самому міняти трос не рекомендується, так як для цього потрібно знімати зовнішню пластикову обшивку двері. Не маючи певної вправності її дуже легко зламати.

Ще одна кузовна проблема – мутніючі і протікаючі в результаті деформації задні пластикові скла. Їх переклеювання обходиться в 60-80 доларів.

Мотори Smart

Переважна більшість Smart 450 оснащуються бензиновими моторами об'ємом 0,6 і 0,7 л. Вони дуже схожі за конструкцією і мають загальні недоліки. Перший і найсуттєвіший, це дуже маленький моторесурс – близько 100 тис. км. Ремонт дорогий. Як правило, бюджет капремонту 500-800 доларів, плюс 200-300 доларів на відновлення турбіни.



У двигуна Smart дуже скромний моторесурс

Не терпить двигун Smart 450 і неякісних витратних матеріалів. Масло потрібно лити дороге, рекомендоване виробником. При цьому витрата 4-5 літрів масла на 10 тис. км пробігу є якщо не нормою, то дуже поширеним явищем. З особливою увагою слід ставитися до вибору свічок запалювання. На кожен циліндр в цьому моторі має по дві свічки, вони відчувають сильні температурні навантаження і іноді розпадаються на частини, сильно пошкоджуючи мотор.

Трансмісія Смарт 450

Сама шостиступінчата роботизована коробка передач особливих проблем не доставляє, а ось механізм вижиму зчеплення (актуатор) виходить з ладу досить часто. Нормальний його ресурс 50-80 тис. км. Ціна – 200-250 доларів. Причому після заміни його потрібно відкалібрувати за допомогою спеціального обладнання. Саме зчеплення, при відносно спокійній манері водіння, служить до 100 тис. км (тобто до капіталки двигуна). Його ціна – ті ж 200-250 доларів.



Механізм, що відповідає за вижим зчеплення, досить примхливий і часто виходить з ладу

Підвіска Smart 450

Передня підвіска у Smart 450 досить ніжна. Дорестайлінгові версії були обладнані однією поперечною ресорою, яка спиралася на нижні важелі. Після рестайлінгу ресору прибрали, замінивши її на звичні пружини. Обидві схеми цілком життєздатні на хороших дорогах, але в наших умовах їх часто "пробиває", що погано позначається на довговічності. Нормальний ресурс сайлентблоків, кульових опор, тяг і втулок стабілізатора – 30-50 тис км. Приблизно стільки ж витримують передні амортизатори. Вартість заміни всіх перерахованих вище елементів підвіски – 150-250 доларів в залежності від "оригінальності" використовуваних деталей. Задня підвіска досить проста. Раз в 40-50 тис. км в ній виходять з ладу лише амортизатори. Їх ціна 40-80 доларів.



Підвіска Smart не пристосована до поганих доріг

Електрообладнання

Проблеми з електрообладнанням у Smart 450 зустрічаються рідко. Але практично будь-яка несправність вимагає наявності у автоелектрика спеціальних навичок і що найважливіше – спеціального обладнання. Без сканера Mercedes Star Diagnosis діагностувати Smart 450 практично неможливо. Коштує таке обладнання дорого, тому універсальні СТО його купують вкрай рідко. Ось і виходить що Smart 450 прив'язаний до офіційного або спеціалізованому сервісу.



Наявність дорогого обладнання – обов'язкова умова для діагностики Smart

До того ж у разі поломки стартера або генератора (що насправді трапляється вкрай рідко) потрібно зняття двигуна – по іншому до цих вузлів не добратися.

Рекомендації Авто24

Найслабше місце Smart 450 – це двигун. При покупці приділіть його діагностиці особливу увагу. Якщо капремонт вже проводився, переконайтесь в цьому, вимагайте чеки і роздруківки. Можливо, мотор ще знаходиться на гарантії – це буде суттєвим бонусом.

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Купуючи Smart 450 потрібно розуміти, що це хоч і найменший, але все ж Mercedes-Benz. І витрати на його утримання гуманними бути не можуть. Але натомість Smart 450 може порадувати зразковою поведінкою в місті – маневрувати в тісному потоці, паркуватись на неприступному для інших авто п'ятачку і нехай не так багато, але все ж економити на паливі він вміє.