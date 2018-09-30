И Laguna и Octavia на европейской регистрации регулярно встречаются на наших дорогах. Но по субъективным ощущениям первая все-таки чаще попадается на глаза. Может быть, у нее есть какие-то преимущества? Попробуем разобраться.

Renault Laguna второго поколения, как и Skoda Octavia первого “на бляхах” стоят от 1500 до 2500 долларов. Но при схожем техническом состоянии Laguna, как правило, оказывается чуть дешевле. К тому же у подавляющего большинства Laguna очень приличная комплектация, тогда как Octavia встречаются совсем “голые” да еще и с гораздо большими пробегами.

Читайте также: Стоит ли покупать Volkswagen Passat B5 "на бляхах"

Кузова

Кузова обоих автомобилей достаточно устойчивы к коррозии. Но у Laguna в этом отношении есть некие преимущества в виде пластиковых крыльев и алюминиевого капота. Но конструкция передней части кузова у французского авто такова, что после ДТП ее восстанавливать гораздо сложнее. Поэтому выбирая Лагуну обратите на “передок” особое внимание.

Кузов Октавии следует осматривать внимательнее на предмет наличия коррозии.

У Octavia самым слабым местом с точки зрения коррозионной устойчивости является район стыковки порогов и передних крыльев. Впрочем, страдающие от ржавчины Октавии встречаются не часто.

Читайте также: Битва "євроблях": Mercedes-Benz W210 проти Volkswagen Passat B5

Моторы

Большинство Лагун впрочем, как и Октавий “на бляхах” предлагаются с дизельными моторами. И если для Laguna все дизеля турбированные да еще и с системой Common Rail, то у Octavia встречаются версии с классической системой впрыска. К тому же, если повезет, можно найти сверхнадежный атмосферный дизель.

Французские дизельные моторы привередливы в обслуживании

Затраты на обслуживание дизельных моторов разнятся не в пользу Laguna. Более подробно о содержании старого французского дизеля можно почитать здесь. У Octavia все не так однозначно галвным образом из-за того, что было выпущено множество вариантов дизельных установок. Подробнее о них можно почитать здесь.

Трансмиссия

Проблемы с автоматическими коробками передач у обоих автомобилей схожи – течи масла через прокладки и сальники, рывки при переключениях и пропадающая “задняя” встречаются как на Лагунах так и на Октавиях.

Шкодовские механические короби передач проблем не доставляют

А вот механические коробки у Octavia более надежны. С ними практически никогда не происходит никаких неприятностей, в то время как у Laguna иногда возникают проблемы с пятой передачей.

Подвеска

Стоимость запчастей для обслуживания передней подвески у Octavia немного меньше, да и предложений от разных производителей больше. Ресурс шаровых опор, рулевых наконечников, сайлетблоков, тяг и втулок сильно зависит от качества установленных деталей. Все заводские расходники редко выхаживают более 100 тыс км.

Передня подвеска Лагуны более капризна

Для Laguna предлагается не так много вариантов и все они дороже, чем аналогичные для Шкоды. Но все же, ресурс деталей подвески неплохой, если не брать во внимание проблем связанных с заменой втулок стабилизатора (для их замены нужно демонтировать подрамник).

Задняя подвеска у Octavia опять таки надежнее. У Лагуны чаще выходят из строя сайлетблоки задней балки, и иногда лопаются пружины.

Электрооборудование

По части электрооборудования Octavia доставляет меньше проблем. К тому же для ее самостоятельной диагностики достаточно приобрести “шнурок” стоимостью 40-60 долларов. Для диагностики Laguna нужен Renault CAN Clip, китайская копия которого стоит не меньше 300 долларов. Покупать ее для частных нужд нет никакого смысла.

“Шнурок” для диагностики октавии стоит 40-60 долларов

Читайте также: Вибираємо автомобіль в Польщі: кращі сайти для пошуку

Рекомендации Авто24

Пусть Laguna выигрывает по богатству комплектации и начальной цене, но Octavia, при прочих равных, будет слегка дешевле в обслуживании. К тому же Шкоду гораздо легче сдать на разборку, в случае если легализация “евроблях” будет невозможна или экономически нецелесообразна.