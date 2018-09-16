Різні за стилем, статусом і навіть приводом автомобілі виявилися в одній ціновій категорії. Хто ж з них більше підходить для українських реалій?

Нерозмитнені Mercedes-Benz W210, як і Volkswagen Passat B5 в Україні можна придбати за 1 500 – 3 500 доларів. Але ж покупка машини це тільки початок. Які витрати очікують майбутнього власника? Хто з них виявиться дорожчим в утриманні, і чим він це компенсує? Постараємося відповісти на ці питання.

Читайте також: Renault Laguna "на бляхах": чи варто брати

Кузови

Щодо корозійної стійкості кузова Volkswagen Passat B5 явний лідер. Іржа на цих автомобілях зустрічається набагато рідше і вражає їх не так істотно. Зате Mercedes-Benz W210 іржавіє на ура. Днище, пороги, арки і навіть упори пружин передньої підвіски пошкоджені у переважної більшості примірників. Але якщо Mercedes піддавався додатковій антикорозійній обробці – він може бути позбавлений подібних проблем з кузовом.

Кузов Volkswagen Passat набагато краще пручається корозії

Мотори

Моторна гамма Mercedes-Benz E-клас W210 була дуже обширна. Але "на бялхах" в переважній більшості випадків трапляються дизельні мотори. Детальніше про їх життя в українських реаліях написано тут. В цілому вони надійні, але дуже вимогливі до якості і своєчасності обслуговування і не сприймають низькоякісного палива. А ще деякі з цих моторів використовуються на комерційній техніці, що створює на них підвищений попит – здати на розбирання машину з таким мотором можна за непогані гроші.

Дизельні мотори від Mercedes-Benz E-клас часто використовують на легкій комерційній техніці – попит на них є завжди

У Volkswagen Passat B5 з моторами ситуація не настільки райдужна. Присутні в продажу бензинові мотори з турбіною не надто надійні. Дизеля теж не завжди вдалі, особливо ті, що обладнані насос-форсунками. Багато клопоту може доставити і V-подібний шестициліндровий дизель об'ємом 2,5 л. Детальніше про всі сильні та слабкі місця цих двигунів можна прочитати тут.

Трансмісія

Суперечки про те, який привід краще, задній або передній, не вщухають багато десятиліть. Правильна відповідь на це питання є у обох компаній – і W210, і Passat B5 випускалися в повнопривідних модифікаціях, але зустрічаються вони вкрай рідко.

Ресурс механічних коробок в монопрівдних версіях обох авто дуже великий – проблеми з ними трапляються вкрай рідко. А ось з автоматами все не так однозначно.

Коробки Mercedes-Benz надійні і довговічні лише при умові якісного і своєчасного обслуговування, а це не дешево. Наприклад, планова заміна масла обходиться не менш, ніж 100-200 доларів.

Автоматичні коробки передач Mercedes-Benz потребують якісного і своєчасного обслуговування

Перші, дорестайлінгові Passat в цьому сенсі трохи дешевші – у старих 4-діапазонних автоматів не такі суворі вимоги. Зате після рестайліга з'явилася 5-діапазонна автоматична трансмісія, яка любить підносити сюрпризи. Поломки датчиків, соленоїдів, течі сальників і прокладок трапляються досить часто.

Підвіска

Передня підвіска у Mercedes-Benz набагато надійніша, довговічніша і дешевша. До того ж вона балує дуже високим рівнем комфорту. Passat в цьому сенсі серйозно програє – його підвіска призначена для хороших доріг і високих швидкостей. В умовах України чотири алюмінієвих важеля на кожному передньому колесі доводиться міняти кожні 60-80 тис. км.

Передня підвіска Volkswagen Passat створювалася для хороших доріг і високих швидкостей – в українських умовах вона часто вимагає втручань

Задня многоричажка Mercedes-Benz теж дуже витривала, але в разі ремонту обходиться не дешево. У Passat ззаду звичайна балка, яка раз в 200 тис. км може зажадати заміни пари недорогих сайлетблоків.

Амортизатори і на Мерседесі, і на Пасаті виходжують по 100-150 тис. км. Пружини по 250-300 тис. км.

Електрика

По електричній частині надійність обох автомобілів ідентична. Ось тільки для ремонту і діагностики Mercedes потрібне дороге спецобладнання, а Passat можна діагностувати навіть самостійно, за допомогою "шнурка", який коштує 40-60 доларів.

"Шнурок" для діагностики електрообладнання Volkswagen Passat з російськомовним інтерфейсом коштує 40-60 доларів.

Рекомендації Авто24

Обидва автомобілі вже в дуже почесному віці. Не варто думати, що їх утримання обійдеться дешево. Легенда про дорожнечу утримання Mercedes-Benz має під собою підстави, ось тільки володіючи Passat, на автосервіс доведеться заїжджати частіше, нехай і сума в чеку буде меншою.

Читайте также: Вибираємо автомобіль в Польщі: кращі сайти для пошуку