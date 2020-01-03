Ставки акциза на легковые автомобили, принятые Верховной Радой 8 ноября 2018 года, действуют и в 2020 году и определяют порядок растаможивания автотранспорта в Украине.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", более известный под номером законопроекта 8487, устанавливает порядок расчета акцизного налога при импорте подержанных автомобилей.

При импорте подержанных автомобилей они должны соответствовать экологическим нормам “Евро 2”. А вот для новых авто осталась обязательной норма "Евро5". Однако в любом случае сертификат соответствия автомобиля при растаможке будет необходимым.

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Размер ставки акцизного налога для легковых автомобилей определяется по формуле:

Акциз = Ставка базовая х К двигатель х К возраст,

где:

К двигатель – коэффициент, определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К возраст – коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога (для новых ТС и ТС, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1, а для транспортных средств, использовавшихся пятнадцать и больше лет, коэффициент равен 15).

Акциз для электрических легковых транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими): 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора.

Акцизный налог для гибридных легковых транспортных средств: 100 евро за 1 единицу.

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Базовая ставка: (в евро за 1 единицу транспортного средства):

- с бензиновым двигателем объемом цилиндров до 3000 куб. см – 50;

- с бензиновым двигателем объемом цилиндров свыше 3000 куб. см – 100;

- с дизельным двигателем объемом цилиндров до 3500 куб. см – 75;

- с дизельным двигателем объемом цилиндров свыше 3500 куб. см – 150.

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Ставки акцизного налога для легковых автомобилей в 2019 году:

Кроме акциза, при растаможке автомобиля надо уплатить пошлину и НДС (налог на добавленную стоимость). А при регистрации автомобиля – еще и платеж в Пенсионный Фонд.

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Пошлина автомобиля для физического лица установлена в размере 10% от таможенной стоимости авто. Эта таможенная стоимость, независимо от наличия договора купли-продажи, проверяется таможенниками по специальным каталогам или интернет-ресурсам. Поэтому если вы приобрели авто "за бесценок", таможенник может начислить среднюю ее стоимость на рынке, откуда была привезена машина.

Еще один платеж – НДС в размере 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля с акцизом и пошлиной.

Общая формула растаможивания автомобиля выглядит так:

Сумма растаможки = Акцизный налог + Ввозная пошлина + НДС

После уплаты таможенных платежей владельцу нужно будет пройти сертификацию, после чего зарегистрировать в Сервисном центре МВД. Там насчитают сбор в Пенсионный фонд, который составляет от 3% до 5% в зависимости от стоимости автомобиля.

После уплаты этого сбора и платы за документы и номерные знаки, автомобиль будет зарегистрирован и ему выдадут украинский номерные знаки.

Напомним, как переоформить транспортное средство в Сервисном центре МВД.