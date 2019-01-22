Главный сервисный центр МВД Украины выпустил видеообзор-инструкцию по переоформлению транспортного средства в 2019 году.

Чтобы продать и купить автомобиль в 2019 году, теперь покупателю и продавцу не нужно отдельно посещать орган регистрации МВД. Для этого достаточно обоим лицам посетить любой сервисный центр МВД независимо от места проживания граждан и регистрации авто. Это существенно экономит время и деньги.

Как перерегистрировать автомобиль без лишних хлопот и затрат, смотрите на видео Главного сервисного центра МВД:

Для этого продавцу и покупателю необходимо прийти в любой Сервисный центр. С собой надо иметь паспорта и налоговые коды будущего и бывшего владельца, а также техпаспорт (свидетельство о регистрации) на авто.

Далее нужно получить номер электронной очереди, после чего – провести осмотр автомобиля с помощью эксперта. Затем администратор принимает все документы, а продавец и покупатель – оплачивают услуги в банке, который находится на территории сервисного центра. С машины снимают государственные номерные знаки.

За это время администратор подготовит заявление и договор купли-продажи автомобиля. Покупатель и продавец рассчитываются друг с другом, проверяют правильность данных и подписывают документы.

Новый владелец получает свидетельство (техпаспорт) на свой автомобиль и новые номерные знаки.

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Какие документы нужны для регистрации (перерегистрации) транспортных средств:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);

сертификат о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (только для первой регистрации);

платежные документы (квитанции), которые подтверждают оплату административной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;



Если договор купли-продажи оформляется в ТСЦ, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества (исключение составляют: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды. Необходимость предоставления оценочной или среднерыночной стоимости и налогообложения возникает только в случае продажи/обмена в течение отчетного (календарного) года более чем одного легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда).

Стоимость услуги регистрации и перерегистрации транспортного средства (на 21.01.2019):

Для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) — 525,47 грн. (в том числе услуга — 152,63, государственный номерной знак — 171,84, бланк свидетельства — 201).

Для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) -562,99 грн. (в том числе услуга — 190,15, государственный номерной знак — 171,84, бланк свидетельства — 201).

Для мототранспорта, прицепов отечественного производства и стран СНГ (с выдачей номерного знака) - 420,31 грн. (в том числе: услуга — 148,63, государственный номерной знак — 70,68, бланк свидетельства — 201).

Для мототранспорта, прицепов иностранного производства (с выдачей номерного знака) - 457,83 грн. (в том числе услуга — 186,15, государственный номерной знак — 70,68, бланк свидетельства — 201).

Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 302,63 грн. (в том числе услуга — 54,83, государственный номерной знак — 46,80, бланк свидетельства — 201).

+ услуги банка.



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В 2019 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации транспортного средства составляет:

если стоимость транспортного средства не превышает или равна 316 965 грн. -3%;

если стоимость транспортного средства больше чем 316 965 грн. или равна 557 090 грн. – 4%;

если стоимость транспортного средства больше чем 557 090 грн. – 5%.



При продаже (обмене) транспортного средства (как исключение при продаже легкового автомобиля или мотоцикла или мопеда второй и более в течение отчетного налогового года) уплачивается налог на доход от продажи (обмена) по ставке: 5%-НДФЛ+1,5% военный сбор (в соответствии со статьей 173 Налогового кодекса).

Срок предоставления услуги – в течение рабочего дня с момента получения заявления

Основание для отказа в регистрации автомобиля:

представления к субъекту предоставления административной услуги неполного пакета документов;

несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в представленных документах;

в результате проверки по Единому государственному реестру МВД и автоматизированной базе данных про разыскиваемые транспортные средства установлено, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.



Напомним, что сдавать экзамен на удостоверение водителя можно также на английском языке.