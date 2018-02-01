За минулий рік Сервісними центрами МВС було видано 3620 посвідчень для іноземців.

Згідно інформації Головного Сервісного центру МВС України, у 2017 року ними було видано 3620 посвідчень водія українського зразка для громадян інших країн. Майже чверть посвідчень було видано у Києві, серед лідерів також Харківська, Дніпропетровська, Одеська та столична області.

Щорічно запит на отримання посвідчення водія в Україні надають кілька тисяч іноземців, які перебувають на території країни у зв’язку з роботою, навчанням або з особистих причин.

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Найбільше українських "прав" отримали громадяни Росії, далі йдуть Азербайджан, Молдова, Китай, Грузія, Туркменістан та Вірменія.

Вже найближчим часом іноземним громадянам стане зручніше складати теоретичну частину іспиту на отримання права керування транспортними засобами: за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні питання іспиту тепер будуть доступні англійською мовою. Мову тесту можна обрати самостійно перед початком проходження іспиту.

Аби скласти іспит для отримання водійського посвідчення, іноземцям необхідно надати: документ, що посвідчує особу — посвідка на постійне/тимчасове проживання, копію ідентифікаційного коду (у разі наявності), чинну медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії (форма 083/о) та свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

За інформацією Державної прикордонної служби України до топ-10 країн, громадяни яких перетинають кордон, входять: Молдова, Білорусь, Росія, Польща, Угорщина та інші. А щодо кількості транспортних засобів, які перетнули кордон у 2017 році, Державна прикордонна служба України називає цифру в 20,9 млн транспортних засобів.

Нагадаємо, що мер Дніпра відшкодує ремонт авто, які попали в яму.