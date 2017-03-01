Очільник міста пообіцяв компенсувати усі витрати водіям, автомобілі яких постраждали при проїзді ями на Новому мосту Дніпра.

Мер міста Дніпро Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбук поширив заяву, яка шокувала багатьох українців.

"Шановні земляки, власники тих 13-ти авто, які влетіли в яму на Новому мосту, порізали покришки і погнули диски. Я приношу вам свої персональні вибачення і прошу звертатися за телефоном: 0 (56) 744 50 67. У разі подання довідки з поліції і чеку на ремонт вам буде виплачена компенсація витрат за рахунок міського бюджету. Винні вже покарані. Ще раз вибачте".

Всього за дві годину це повідомлення набрало більше 3000 "лайків" та 1900 поширень. В коментарях люди щиро здивовані такою заявою, адже відшкодування від дорожників за пошкоджені авто через погані дороги люди роками добиваються в судах. А тут очільник міста сам визнав провину та пропонує без суду відшкодувати витрати на ремонт. Втім, обов’язковою умовою виплати від мерії є довідка від поліції про ДТП. На жаль, не всі постраждалі внаслідок попадання у цю яму викликали поліцію.

Така позиція міського голови стане показовою для інших чиновників та створить прецедент, яким зможе перебороти ситуацію з безправ’я автовласників, - вважають користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Україні визначили найбільш небезпечні дороги.