Найбільше дорожніх аварій сталось у столиці, а найнебезпечніша траса – Київ-Чоп.

Щодня в Україні стається більше чотирьох сотень дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Адже за 8 місяців 2017 року в Україні сталося майже 103 тисячі аварій.

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Аналітики "Слово і Діло" створили карту доріг, де траплялось найбільше ДТП в період з 2015 до 31 серпня 2017 року. Згідно цих даних, найбільше всього аварій відбулось у Києві – майже 107 тисяч. Майже втричі менше ДТП – в Одеській та Харківській областях. Найменше аварій – у Луганській області (вірніші, в частині, підконтрольній Україні) – всього 2 тисячі.

У антирейтингу трас, де відбулось найбільше ДТП – дорога "Київ-Чоп". Вона посіла перше місце, напевне, черз свою велику протяжність, якість якість покриття та інфраструктури забезпечення руху на більшій частині її на найвищому рівні. За 2,5 роки на цій тразі з позначенням М-06 відбулось 1636 катастроф. Найбільш небезпечні місця – поблизу міста Буськ, сіл Розвадів, Нагірне, Тухолька, Ковяри, Латорка, Абранка та Ганьковиця.

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Майже вдвічі менше аварій – на Одеській трасі (М-05). Аварії частіше всього трапляються біля села Чабани, м. Одеса, а також сіл Радісне та Нерубайське.

637 аварій сталось на дорозі М-03 Київ-Довжанське, причому особливо небезпечних ділянок там не відмічено.

Найбезпечніша траса – Льівів-Шегині (172 аварії), хоча вона й найкоротша серед вказаних.

Нагадаємо, що на українські дороги стане небезпечно виїжджати.