Через погодні умови 18 січня буде ускладнений рух автомобілів у багатьох областях України.

18 січня в Україну прийде сильний антициклон, яке принесе суттєве ускладнення руху на автодорогах.

Український гідрометцентр попереджає, що сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів очікується на шляхах Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. В Києві випаде сніг до 20 сантиметрів.

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У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікується сильний дощ з переходом в сніг.

Окрім того, буде сильний вітер – до 15-20 м/с, а у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с. Через нього буде сильна ожеледиця.

Анциклон омине лише західну Україну.

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У Київській області очікується сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу.

За таких погодних умов МВС України та Патрульна поліція радить водіям бути особливо уважними, під час руху неухильно дотримуватися ПДР.

"Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки).

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Радимо водіям завчасно планувати маршрути поїздок, чи, якщо можна, взагалі відмовитися від поїздок на час негоди", - говориться у повідомленні МВС.