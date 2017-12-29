Більшість електромобілів, які потрапляють в Україну, були куплені битими на аукціонах в США. Пропонуємо подивитися на аварійну Tesla Model X, яка дуже скоро може опинитися на території нашої країни.

Електрокросовер в свій час отримав максимальну оцінку з безпеки. У реальному ДТП він підтверджує результати випробувань. Ось тільки відновлення електромобіля після серйозної аварії – захід не з дешевих. В США вартість ремонту показаної на відео Tesla Model X оцінили в 40 тис доларів.

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Під час ДТП в автомобілі спрацювали всі 12 подушок безпеки. Після аварії Model X подав сигнал лиха і вказав водієві місце розташування найближчого сервісного центру. Після аварії електрокросовер зміг доїхати до сервісу своїм ходом.