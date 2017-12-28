Видовищний запуск ракети став причиною великої дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали кілька автомобілів. Окрім того, фотограф Джессі Уотсон з Юми, штат Арізона, зміг зняти запуск ракети Falcon 9 американської компанії SpaceX і змонтувати відео в режимі Time-Lapse.

Відео з аварією розміщено на каналі Mark Sales в Youtube. Її запуск, в цілому, привернув увагу всіх, хто зміг спостерігати її політ з Землі. Багато хто вирішив, що це вторгнення інопланетян чи початок ядерної війни.

Запуск збігся з годиною пік на автотрасах, могли спостерігати близько 4 мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

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Нагадаємо, що компанія американського винахідника Ілона Маска SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками.