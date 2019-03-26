Калькулятор растаможки автомобиля 2019 онлайн позволяет рассчитать сумму таможенных и других платежей при ввозе легкового автомобиля из-за рубежа.

Для того, чтобы определить, сколько будет стоить автомобиль в Украине, если привезти его из-за границы, необходимо посчитать все платежи, которые нужно уплатить согласно всем законам и другим законодательным актам о растаможивании. Для этого существует калькулятор растаможивания авто 2019.

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На сайте "Авто24" разработан наиболее современный и точный калькулятор растаможки авто, который учитывает не только обязательные государственные платежи (ввозная пошлина, акциз, НДС), но и дополнительные расходы, которые несет покупатель при регистрации и оформлении легкового автомобиля, ввезенного из Европы, США или других регионов в Украину. Таким образом, благодаря этому калькулятор можно узнать реальную стоимость растаможивания авто и сколько будет стоить конкретное авто в Украине.