Калькулятор растаможки автомобиля 2019 онлайн позволяет рассчитать сумму таможенных и других платежей при ввозе легкового автомобиля из-за рубежа.
Для того, чтобы определить, сколько будет стоить автомобиль в Украине, если привезти его из-за границы, необходимо посчитать все платежи, которые нужно уплатить согласно всем законам и другим законодательным актам о растаможивании. Для этого существует калькулятор растаможивания авто 2019.
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На сайте "Авто24" разработан наиболее современный и точный калькулятор растаможки авто, который учитывает не только обязательные государственные платежи (ввозная пошлина, акциз, НДС), но и дополнительные расходы, которые несет покупатель при регистрации и оформлении легкового автомобиля, ввезенного из Европы, США или других регионов в Украину. Таким образом, благодаря этому калькулятор можно узнать реальную стоимость растаможивания авто и сколько будет стоить конкретное авто в Украине.
Как пользоваться калькулятором растаможка авто 2019:
Для того, чтобы посчитать стоимость растамаживания автомобиля, ввезенного в Украину из-за границы, на калькуляторе растаможки 2019, сначала введите тип двигателя. Ведь в зависимости от него начисляется акцизный налог. Например, для электромобилей он нулевой, а для дизелей – самый высокий.
Следующий шаг – впишите объем двигателя в кубических сантиметрах. Обычно он колеблется от нескольких сотен до тысяч, то есть в этом поле должно быть 3-4 разряда цифр. Если вы знаете объем двигателя в литрах, умножьте его на сто, например, 1,6 л – это 1600 см. кв.
В поле "стоимость авто за рубежом” впишите цену, по которой оформляется авто в договоре купли-продажи. Впрочем, эта цена не является окончательной – таможенники часто устанавливают собственную таможенную стоимость, от которой зависит ввозная пошлина на НДС. Поэтому если вы купили авто по очень низкой цене, есть шанс, что таможенники будут считать таможенные платежи от среднерыночной стоимости.
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В графе "Год выпуска" введите четырехзначный год, который вписан в документах и расшифровывается в VIN-коде автомобиля. Стоит указывать именно год изготовления автомобиля, а не модельный год, который часто не соответствует дате выпуска.
После этого нажмите кнопку "рассчитать". Под ней вы увидите точный и развернутый список платежей, которые нужно уплатить при растаможке и регистрации автомобиля, ввезенного из-за границы. В частности, эти платежи разбиваются на таможенные (акциз, пошлина и НДС) платежи и при регистрации автомобиля в сервисном центре МВД. Для растаможивания автомобиля в 2019 году лучше воспользоваться услугами таможенного брокера, стоимость которого может колебаться в зависимости от региона и конкретного автомобиля.
После уплаты всех таможенных платежей нужно получить Сертификат соответствия в одном из Центров сертификации. Его стоимость зависит от страны-происхождения транспортного средства (Европа, США), экологических норм (нужно или не нужно подтверждать) и принадлежности (государственный или частный). И уже с сетификатом и таможенной декларацией отправляться в Сервисный центр. Там рассчитают стоимость сбора в Пенсионный фонд, уплачиваемый в зависимости от стоимости автомобиля только для транспортных средств, которые получают регистрационные документы (номер, свидетельство о регистрации) впервые. Кроме того, существует плата за получение этих документов.
В конце калькулятора растаможки 2019 высвечивается полная сумма, в которую вам обойдется ввозимый в Украину и растаможенный, поставленный на учет автомобиль. Считайте и решайте, какой автомобиль вам выгодно ввезти!
Напомним, что Кабмин утвердил порядок растаможки "евроблях".