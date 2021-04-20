Розрахувати вартість розмитнення будь-якої "євробляхи" можна на сайті "Авто24".

Верховна Рада України прийняла два Закони (проєкти №4643-д та 4644-д), які дозволяють на пільгових умовах розмитнювати автомобілі, які були ввезені на територію країни до 31.12.2020 року на іноземних номерах.

Інші автомобілі, які привозять в Україну для розмитнення в 2021 році (нові та вживані), мають розмитнюватись за старими правилами – Калькулятор розмитнення для них знаходиться тут.

Закони почнуть діяти через місяць після публікації та протягом 180 днів з цього моменту. Учасники бойових дій, які не менше трьох місяців перебували в зоні ООС, мають трохи більше часу – 240 днів.

Під час цього періоду у власника авто на єврономерах, яке ввезене в Україну транзитом чи за тимчасовим ввезенням, є вибір. Якщо машина відповідає екологічним нормам "Євро 2" (тобто не старша 1997 року), але не менше 5 повних років (тобто до 2016-го) – її можна розмитнити. Якщо авто не відповідає цим вимогам або власник не має бажання займатись легалізацією – машину можна вивезти з України, заплативши 8 500 грн штрафу. Але що робити з цією машиною за кордоном – незрозуміло.

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Третій варіант – продовжувати експлуатацію машини в Україні – виявиться дуже дорогим. Якщо в 2022 році поліцейський зупинить нерозмитнене авто на єврономерах, він зможе накласти штраф у 17 000 грн або конфіскувати це авто.

Один громадянин України може за цим законом розмитнити одне легкове чи вантажне авто з повною масою до 3,5 т. При цьому вантажне авто має відповідати нормам не нижче "Євро5", тобто виготовлене з 2010 року.

Митні платежі для цієї категорії транспортних засобів розраховуються за спеціальною формулою: Акциз = базова ставка (вік) + Ve (об'єм двигуна) + Fe (тип ТЗ). На суму цих платежів нараховується ПДВ 20%, митного збору не існує.

Щоб самостійно не рахувати вартість розмитнення "євроблях", на Авто24 створили Калькулятор, який показує суму платежів в залежності від тих параметрів, які прописані в Законах.

Розрахуйте вартість розмитнення "євробляхи" у 2021 році за калькулятором:

В калькуляторі вказано ще один обов'язковий платіж – "добровільний внесок" у сумі 8500 грн (або 250 євро), який потрібно сплатити при розмитненні. Окрім того, для розмитнення знадобиться послуга митного брокера (100 – 150 євро) та сертифікації (100 євро). Також при першій реєстрації на українських номерах треба сплатити 3-5% від ціни авто як внесок до пенсійного фонду, та 700 грн – за бланк техпаспорту на держномери.

Врахуйте, що довіреності, за якою більшість власників "євроблях" їздять Україною, недостатньо для розмитнення автомобіля. Для цієї процедури треба попередньо зняти автомобіль з обліку в країні реєстрації та мати договір купівлі-продажу чи інвойс на авто.

Нагадаємо, що на розмитненні “євроблях” заробляють шахраї.