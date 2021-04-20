Рассчитать стоимость растаможки любой "евробляхи" можно на сайте "Авто24".

Верховная Рада Украины приняла два закона (проекты №4643-д и 4644-д), которые позволяют на льготных условиях растаможивать автомобили, которые были ввезены на территорию страны до 31.12.2020 года на иностранных номерах.

Другие автомобили, которые привозят в Украину для растаможки в 2021 году (новые и подержанные), должны растаможиваться по старым правилам – Калькулятор растаможки для них находится здесь.

Законы начнут действовать через месяц после публикации и в течение 180 дней с этого момента. Участники боевых действий, которые не менее трех месяцев находились в зоне ООС, имеют чуть больше времени – 240 дней.

Во время этого периода у владельца авто на еврономерах, которое ввезено в Украину или транзитом по временному ввозу, есть выбор. Если машина соответствует экологическим нормам "Евро 2" (то есть не старше 1997 года), но не менее 5 полных лет (то есть до 2016-го) – ее можно растаможить. Если авто не отвечает этим требованиям или владелец не хочет заниматься легализацией – машину можно вывезти из Украины, заплатив 8 500 грн штрафа. Но что делать с этой машиной за границей – непонятно.

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Третий вариант – продолжать эксплуатацию машины в Украине – окажется очень дорогим. Если в 2022 году полицейский остановит нерастаможенное авто на еврономерах, он сможет наложить штраф в 17 000 грн или конфисковать этот автомобиль.

Один гражданин Украины может по этому закону растаможить одно легковое авто или грузовик с полной массой до 3,5 т. При этом грузовой автомобиль должен соответствовать нормам не ниже "Евро 5", то есть быть произведенным с 2010 года.

Таможенные платежи для этой категории транспортных средств рассчитываются по специальной формуле: Акциз = базовая ставка (возраст) + Ve (объем двигателя) + Fe (тип ТС). На сумму этих платежей начисляется НДС 20%, таможенного сбора не существует.

Чтобы самостоятельно не считать стоимость растаможки "евроблях", на Авто24 создали Калькулятор, который показывает сумму платежей в зависимости от тех параметров, которые прописаны в Законах.

Рассчитайте стоимость растаможки "евробляхи" в 2021 году по калькулятору: