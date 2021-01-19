Вопрос доступной растаможки до сих пор не решен, а на территории Украины еще осталось немало автомобилей в иностранной регистрации. Штрафы против их пользователей в последнее время стали выписывать значительно чаще.

На сегодня штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации имеют право как работники полиции, так и работники таможни.

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Полиция

Кодексом об административных правонарушениях полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем в иностранной регистрации, который своевременно не покинули пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, чем то, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

Штраф составляет 8500 грн и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст.121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.

Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 тысяч грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.9 ст.121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штрафплощадке.

Указанные штрафы не освобождают граждан от применения штрафов работниками таможни, предусмотренных Таможенным кодексом. При этом, в случае выявления автомобилей, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил, работники полиции наделены полномочиями по информированию о таких фактах органы таможенной службы для применения санкций в соответствии с Таможенным кодексом.

Таможня

В частности, за превышение срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а так же потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 тысяс грн или их конфискация (ч.6 ст.481 и ч.6 ст.470 Таможенного кодекса).

По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного сотрудником таможни. Протоколы выносятся при пересечении гражданами границы или в помещении региональной таможни после приглашения граждана для дачи объяснений относительно причин не вывоза автомобиля. До решения дела в суде, автомобиль задерживается на штрафплощадке.

При этом, получение указанных штрафов не освобождает владельца "евробляхи" от обязанности вывезти авто за пределы Украины. Если автомобиль не будет вывезен за пределы таможенной территории Украины или не будет растаможен, то к владельцу "евробляхи" могут быть применены новые штрафы.

Более лояльно относятся к данному вопросу суды, при правильной юридической аргументации закрывают производство по делам без штрафа.