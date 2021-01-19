Питання доступного розмитнення досі не вирішене, а на території України ще залишилось чимало автомобілів на іноземній реєстрації. Штрафи проти їхніх користувачів останнім часом стали виписувати значно частіше.

На сьогодні штрафувати власників автомобілів на іноземній реєстрації мають право як працівники поліції, так і працівники митниці.

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Поліція

Кодексом про адміністративні правопорушення поліції надано право штрафувати водіїв за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, та за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України.

Штраф складає 8 500 грн. та виноситься поліцейським на місці вчинення правопорушення (ч.8 ст.121 КУпАП). На перший раз автомобіль не вилучається.

Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік та з оплатним вилученням авто чи без такого (ч.9 ст.121 КУпАП). За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки. До вирішення справи у суду автомобіль затримується на штрафмайданчик.

Вказані штрафи не звільняють громадян від застосування штрафів працівниками митниці, передбачених Митним кодексом. При цьому, у разі виявлення автомобілів, які перебувають в Україні з порушенням митних правил, працівники поліції наділені повноваженнями щодо інформування про такі факти органи митної служби для застосування санкцій відповідно до Митного кодексу.

Митниця

А саме, за перевищення строку тимчасового ввезення чи транзиту більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих автомобілів, передбачає штраф 170 000 грн. або їх конфіскацію (ч.6 ст.481 та ч.6 ст.470 Митного кодексу).

За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного працівником митниці. Протоколи виносяться при перетині громадянами кордону чи в приміщенні регіональної митниці після запрошення громадяни для надання пояснень стосовно причин не вивезення автомобіля. До вирішення справи у суді, автомобіль затримується на штрафмайданчик.

При цьому, отримання зазначених штрафів не звільняє власника “євробляхи” від обов’язку вивезти авто за межі України. Якщо автомобіль не буде вивезено за межі митної території України чи не буде розмитнено, то до власника “євробляхи” можуть бути застосовані нові штрафи.

Більш лояльно ставляться до даного питання суди, які за правильного юридичного аргументування закривають провадження у справах без накладення штрафу.