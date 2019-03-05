ДФС назвала топ-5 найбільш недорогих авто на єврономерах. Найдешевшою опинилася Audi A4 1996 року випуску з митною вартістю 6 500 гривень, за легалізацію яку громадянин був змушений заплатити 42 200 гривень (майже 650% від митної вартості) на користь держави.

У Державній фіскальній службі (ДФС) назвали найдешевші машини на єврономерах, власники яких скористалися пільговим режимом розмитнення.

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Топ-5 найдешевших авто на єврономерах:

Audi A4 1996 року випуску. Митна вартість – 6 500 гривень. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків і платежів – 42 200 гривень (649% від митної вартості);

VW Passat 1998 року випуску. Митна вартість – 7 400 гривень. Сума всіх сплачених податків і платежів – 28 000 гривень (378% від митної вартості);

BMW 320D 1998 року випуску. Митна вартість – 8 900 гривень. Сума всіх сплачених податків і платежів – 43 900 гривень (493% від митної вартості);

Opel Vectra 2001 року випуску. Митна вартість – 8 900 гривень. Сума всіх сплачених податків і платежів – 22 300 гривень (250% від митної вартості);

Daewoo Lanos 2000 року випуску. Митна вартість – 9 200 гривень. Сума всіх сплачених податків і платежів – 49 400 гривень (537% від митної вартості).

У ГФС нагадують, що за час дії пільгового періоду на застосування зниженої ставки акцизного податку для розмитнення автомобілів було оформлено понад 218 000 транспортних засобів. Сплачено понад 13,6 млрд гривень платежів.

Нагадаємо, що в переважній більшості випадків митниця самостійно визначає вартість автомобіля по каталогу Шваке (Schwacke). Реальна ціна покупки автомобіля, що розмитнюється, як і його технічний стан, митників не цікавлять.