Згідно з даними Державної фіскальної служби імпорт легкових автомобілів в Україну в січні 2019 року становив 309,176 мільйона доларів.

Слід зазначити, що відповідно до митної статистики, найбільшу кількість легкових автомобілів було ввезено до України з Німеччини – на суму 65,8 мільйона доларів.

Читайте також: КрАЗ показав нову унікальну розробку: фото

На другому місці Литва – імпорт з цієї країни становив понад 41,488 мільйона доларів.

На третьому – Польща з результатом 37,23 мільйона доларів.

Крім того, у Фіскальній службі повідомили, що в січні Україна експортувала легкових автомобілів на суму 547 тисяч доларів. Найбільше українських автомобілів продано в США, Канаді та Франції.