Согласно данным Государственной фискальной службы импорт легковых автомобилей в Украине в январе 2019 года составил 309,176 миллиона долларов.

Следует отметить, что в соответствии с таможенной статистикой, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии – на сумму 65,8 миллиона долларов.

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На втором месте Литва – импорт из этой страны составил более 41,488 миллиона долларов.

На третьем – Польша с результатом 37,23 миллиона долларов.

Кроме того, в фискальной службе сообщили, что в январе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 547 тысяч долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаду и Францию.