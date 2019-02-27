На "АвтоКрАЗ" построили специальный автомобиль для нужд горно-металлургической отрасли.

"АвтоКрАЗ", в партнерстве с ООО "Спец-Ком-Сервис" (г. Вишневое), по заказу международной горно-металлургической группы компаний "Метинвест", изготовил оригинальный специализированный автомобиль – передвижную авторемонтную мастерскую КрАЗ-63221.

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Спецмашина отгружается в адрес одного из филиалов ООО "Метинвест-Промсервис".

Авторемонтная мастерская КрАЗ-63221 предназначена для обеспечения аварийно-ремонтных и других технических работ, транспортировки аварийно-ремонтных бригад и специального оборудования к месту проведения ремонта. Оригинальность спецмашины – в сочетании двухсекционного КУНГу, бортовой платформы и крано-манипуляторной установки. Ранее автозавод изготавливал или бортовые машины с краном манипулятором, или автомастерской с двух- или трехсекционными спецКУНГами.

На данной машине кузов-фургон имеет два отсека: пассажирский на 6 мест и грузовой. Внутреннее оборудование пассажирского отсека состоит из автономного и тосольного отопителей, комфортных сидений с инерционными ремнями, откидного столика. С внешнего дополнительного оборудования – раздвижные окна на левом борту фургона и боковой двери, аварийно-вентиляционный люк на крыше.

Фургон оснащен задними, боковыми и передними LED габаритными и маркерными огнями. Предусмотрены боковые защитные устройства – велоотбойники.

Кран-манипулятор FASSI F155A с грузовым моментом 14,88 т•м, угол вращения 416, вылетом стрелы 2,50 м – 8,25 м, максимальной грузоподъемностью до 5000 кг, имеет аварийную кнопку выключения, гидравлические аутригеры и насос, крюк и крепления к КМУ.

Платформа, которая служит для перевозки узлов, агрегатов или материалов, изготовлена из холоднокатаных гнутых профилей и швеллеров.

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Линейка спецтехники КрАЗ постоянно дополняется новыми моделями, которые национальный производитель создает благодаря особым требованиям своих крупных заказчиков, таких как "Метинвест", "Укргаздобыча", "Укрнафта", ЮГОК. Все чаще – это универсальная комбинированная техника с повышенным уровнем комфорта и безопасности.