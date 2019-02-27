На фоне укрепления гривни и падения доллара, а также небольших колебаний цен на нефть в мире эксперты топливного рынка обещают, что в марте цены на бензин и дизтопливо в Украине не изменятся. А вот автогаз подорожает.

Так, по данным консалтинговой группы "А-95". За февраль автогаз подешевел почти на гривну. Но вскоре подорожает, ведь с началом весны цена на него традиционно растет. По словам директора "А-95" Сергея Куюна, газ сейчас недооценен и должен стоить около 13 грн/л, или примерно вдвое дешевле бензина.

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Цены на этот вид топлива очень подвержены сезонности, поэтому в марте возможен небольшой рост цен на автогаз, в среднем на 50 коп./л, а основное подорожание начнется уже в апреле, когда вырастет спрос, – спрогнозировал Куюн.