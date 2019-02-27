На тлі зміцнення гривні і падіння долара, а також невеликих коливань цін на нафту в світі експерти паливного ринку обіцяють, що в березні ціни на бензин і дизпаливо в Україні не зміняться. А ось автогаз подорожчає.

Так, за даними консалтингової групи “А-95”. За лютий автогаз подешевшав майже на гривню. Але незабаром подорожчає, адже з початком весни ціна на нього традиційно зростає. За словами директора “А-95” Сергія Куюна, газ зараз недооцінений і повинен коштувати близько 13 грн/л, або приблизно вдвічі дешевше бензину.

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Ціни на цей вид палива дуже схильні до сезонності, тому в березні можливе невелике зростання цін на автогаз, в середньому на 50 коп./л, а основне подорожчання почнеться вже в квітні, коли зросте попит, – спрогнозував Куюн.