Дороги у Червонограді, як і багато інших, залишають бажати кращого. І чинний президент переконався у цьому на власному досвіді.

Президент Петро Порошенко нещодавно побував у Червонограді з робочим візитом. Його кортежу довелось їхати вкрай поганими дорогами і ця ситуація є досить показовою.

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Відео з проїздом президентського кортежу розмістив у своєму Facebook Андрій Залівський – мер Червонограда, куди у минулі вихідні приїздив з візитом президент України Петро Порошенко.

Дорожні вибоїни та вміння їх оминати – звична справа для українських водіїв, котрі лише чекають на європейські дороги у власній країні за податки, мита та дорожні збори, які сплачуються до держказни. Та ні закордонні підрядники, ні нові технології не гарантують, що весною дорога буде такою ж цілою, як і після осіннього ремонту.



Лідер країни більшість часу проводить у столиці, де дороги лагодять більш-менш оперативно. Та чим далі від Києва, то більш помітним стає зубожіння автодоріг місцевого значення. А тому навіть президентському кортежу у Червонограді доводилось пригальмовувати та об’їжджати вибоїни на асфальті.

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