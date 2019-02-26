Багатоярусні автопаркінги можуть допомогти у вирішенні проблеми гострої нестачі місця для автомобілів у центральних районах столиці.

Багаторівневі паркувальні майданчики вже давно використовують у мегаполісах по усьому світу. Департамент транспортної інфраструктури КМДА планує встановлювати такі і Києві.

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Про це повідомляє UBR з посиланням на заступника директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА, начальника інспекції з парковкування Дмитра Рахматулліна.

Наразі у планах столичної влади облаштування 30 таких майданчиків, ємність кожного – від 10 до 100 автомобілів. За словами чиновника, механізовані паркінги швидко і легко зводяться. Це короткострокова перспектива розвитку паркувального простору в Києві. Однак їхній швидкій появі заважає процедура землевідведення.

Ззаступник голови КМДА Дмитро Давтян планує зустріч з віце-прем'єром для того, аби внести корективи в існуючі ГОСТи, з тим, щоб прискорити процес появи механізованих паркінгів.

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