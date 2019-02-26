Заправитись "до повного баку" і просто поїхати собі геть, не заплативши – чи не про це мріє кожен водій?

Чоловік з міста Манітовок в американському штаті Вісконсін примудрився заправлятись безкоштовно, та лише до пори, до часу.

Читайте також: Українські суди масово визнають використання TruCAM незаконним: готові рішення

Минулого тижня місцева поліція затримала 37-річного Карла Кіньона, після того, як він поїхав з заправки, не сплативши 43 долари за бензин. У ході слідства з’ясувалось, що пан Кіньон чинив так не вперше. Таких випадків було щонайменше 23 і всі вони трапились на АЗС мережі Kwik Trip! При цьому чоловік стверджував, що мав на це дозвіл.

У результаті таких “халявних” заправок Кіньон заборгував мережі Kwik Trip близько $800. В розмові з поліцією, Кіньон стверджував, що він має певну домовленість з Kwik Trip, котра дозволяє йому заправлятись з відстрочкою платежів. Однак ні про які домовленості у самій мережі АЗС не знають і інформацію спростували.

У результаті Карла Кіньона було узято під варту за крадіжки у закладах роздрібної торгівлі і незабаром він постане перед судом.

Також цікаво: Відео: BMW X1 виявився вбивцею пішоходів