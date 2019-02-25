Під час тестів американської організації IIHS, баварський кросовер виявився єдиним з 11 машин, що повністю провалив перевірку.

Американська експертна організація IIHS оприлюднила результати перевірки 11 компактних кросоверів на роботу систем запобігання наїзду на пішоходів. Для найменшого баварського паркетника результат виявився невтішним.

Читайте також: Творці Lykan Hypersport представили безпілотник 5 рівня

Як і EuroNCAP, організація IIHS дає оцінку безпечності автомобіля. Методика перевірки включає, окрім іншого, тести “наїзд на пішохода”. Таких проводять три: перетин проїжджої частини дорослою людиною, поява дитини з проходу між двома припаркованими на узбіччі автомобілями і людина, що йде вздовж узбіччя. Випробування проводяться на різних швидкостях.

Системи автоматичного гальмування, використовуючи камери датчики і радари, вони здатні реагувати на надзвичайні ситуації швидше за найвправнішого водія.

Всі кросовери, котрі брали участь у випробуваннях, з честю склали іспит. Toyota RAV4, Volvo XC40, Honda CR-V, Subaru Forester, Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 та Nissan Rogue без проблем отримали добрі оцінки, Mitsubishi Outlander збив одного пішохода, однак теж отримав “прохідний бал”. І лише BMW X1 збивав усе, що траплялось на його шляху. Баварський кросовер навіть не пригальмував жодного разу!



Зазначимо, що ще у 2011 році експерти IIHS дійшли висновку, що системи виявлення пішоходів та автоматичного екстренного гальмування можуть запобігти 65% випадків наїзду на людей.

Також цікаво: Peugeot повністю розкрили нове покоління 208