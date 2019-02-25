Во время тестов американской организации IIHS баварский кроссовер оказался единственным из 11 машин, который полностью провалил проверку.

Американская экспертная организация IIHS обнародовала результаты проверки 11 компактных кроссоверов на работу систем предотвращения наезда на пешеходов. Для самого малого баварского паркетника результат оказался неутешительным.

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Как и EuroNCAP, организация IIHS дает оценку безопасности автомобиля. Методика проверки включает, кроме прочего, тесты "наезд на пешехода". Таких проводят три: пересечение проезжей части взрослым человеком, появление ребенка из прохода между двумя припаркованными на обочине автомобилями и человек, который идет вдоль обочины. Испытания проводятся на разных скоростях.

Системы автоматического торможения, используя камеры датчики и радары, способны реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее самого ловкого водителя.

Все кроссоверы, участвовавшие в испытаниях, с честью сдали экзамен. Toyota RAV4, Volvo XC40, Honda CR-V, Subaru Forester, Chevrolet Equinox, Hyundai Kona, Kia Sportage, Mazda CX-5 и Nissan Rogue без проблем получили хорошие оценки, Mitsubishi Outlander сбил одного пешехода, однако тоже получил “проходной балл”. И только BMW X1 сбивал все, что попадалось на его пути. Баварский кроссовер даже не притормозил ни разу!

Отметим, что еще в 2011 году эксперты IIHS пришли к выводу, что системы обнаружения пешеходов и автоматического экстренного торможения могут предотвратить 65% случаев наезда на людей.

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