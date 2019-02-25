Компактный хэтчбек появится на рынке уже в этом году, причем версия е-208 с электрической силовой установкой выйдет одновременно с моделями с ДВС.

Компания Peugeot представила новое поколение 208-й модели. Хэтчбек получил абсолютно все новое.

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Peugeot 208 построен на платформе CMP/e-CMP и спроектирован, как говорят создатели, с нуля. Автомобиль обновился не только снаружи, но и внутри. Но главное – то, что под капотом.

Фото: 2020 Peugeot 208 GT-Line / Peugeot

Французы привезут в Женеву, где состоится дебют нового 208, как минимум две модификации модели: GT-Line и e-208, представленные на официальных фото. Последняя версия предполагает полностью электрическую силовую установку, а главное – выйдет в продажу одновременно с бензиновыми и дизельными модификациями.



Фото: салон Peugeot 208 GT-Line / Peugeot

Внешне Peugeot 208 напоминает фастбэк 508. В топовых комплектациях новый 208 оснащен светодиодными фарами, 17-дюймовыми колесами и черной крышей. Внутри хэтчбек получил фирменное оформление водительского места i-Cockpit: высокая цифровая панель приборов с сенсорным экраном (5, 7 или 10 дюймов, в зависимости от комплектации), а все физические кнопки сгруппированы в один блок.

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Отказ от старой платформы PF1 в пользу новой Common Modular Platform (CMP) позволил сделать хэтчбек легче на 30 кг, по сравнению с предшественником, а также улучшить его аэродинамику. Благодаря этому снизился уровень шума и вибраций.

Фото: Peugeot е-208 / Peugeot

Базовым для нового 208 будет бензиновый трехцилиндровый 1.2 турбо мощностью в 75 сил. Для старших комплектаций используется тот же двигатель, форсированный до 100 и 130 лошадиных сил. Этот агрегат может работать в паре с 5- или 6-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом.

Фото: интерьер нового Peugeot 208 / Peugeot

Дизельная модификация будет предлагать 100-сильный полуторалитровый турбо-агрегат, который может сочетаться только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Самая интересная – электрическая модификация “двести восьмого”, который обозначают как e-208. Такой хэтчбек имеет тяговую батарею на 50 кВт*ч под полом. Она обеспечивает e-208 автономный запас хода на одной зарядке до 450 км и поддерживает скоростную зарядку (около 5 часов). При этом Peugeut уверяет, что даже через восемь лет или 160 000 км пробега аккумуляторная батарея потеряет не более 30% своей емкости. Мощность силовой установки составляет 136 л. с.

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