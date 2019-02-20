Компактный кроссовер займет место ниже Stelvio в модельном ряду итальянской марки.

Итальянцам удалось скрыть свой новый кроссовер от любопытных глаз, поэтому информации о младшем брате Alfa Romeo Stelvio пока крайне мало.

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Так, информация относительно платформы, на которой построена новая модель маленького кроссовера Alfa Romeo, очень отличается в зависимости от источника. Одни утверждают, что это будет заднеприводная “тележка” Giorgio, на котором базируются седан Giulia и паркетник Stelvio. Другие говорят, что у нового кроссовера платформа SCCS как в Jeep Renegade и Fiat 500X. В последнем случае кроссовер в начальном оснащении будет иметь передний привод.

Гамма двигателей нового кроссовера будет включать бензиновый 2.0 турбо и гибридную силовую установку. Новой модели также обещана система автономного управления третьего уровня.

Отметим, что кроме нового компакт-кросса, Alfa Romeo готовит еще один – больший чем Stelvio, который должен составить конкуренцию Audi Q7 и получит силовую установку мощностью более 400 лошадиных сил.

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