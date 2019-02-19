Простой, но не примитивный, компактный, но не тесный, стильный и недорогой – такой видит альтернативу общественному транспорту французская компания.

Концепт компактного ситикара Citroen Ami One знаменует 100-летие французского бренда и "новое поколение дизайна Citroen".

В этом году компания Citroen отмечает 100 лет с начала производства автомобилей. В течение года следует ожидать от производителя немало интересного, а первой из них стала современная вуатюретка – маленькая двухместная машинка для города. Ami One является первым из двух концептов, посвященных столетию марки.

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Двухместный сити-кар имеет длину 2,5 метра, а ширина и высота у него одинаковые – по полтора метра. При более чем скромных габаритах концепт Ami One имеет 18-дюймовые колеса. Весит машинка всего 425 килограмм. "Голый" салон предлагает пару "стульчиков", две багажные площадки (сзади сидений и перед песажиром) и пятидюймовый дисплей в комплекте с проектором, вместо приборов.

Фото: концепт Citroen Ami One / Citroen

Citroen Ami One имеет электрическую силовую установку. Емкость расположенной под полом литий-ионной батареи производитель не назвал, как и мощность двигателя, однако отмечается, что ее должно хватить примерно на 100 км пробега, а перезарядка будет занимать 2 часа. Максимальная скорость мини-кара составляет всего 45 км/ч, что позволяет классифицировать ее как "легкий квадрицикл" или LSV (Low-Speed ​​Vehicle), а управлять подобными аппаратами разрешено уже с 16, а во Франции даже с 14 лет.

По замыслу разработчиков, Ami One можно будет брать в аренду. С помощью мобильного приложения любой желающий сможет взять машину в формате краткосрочной аренды автомобиля или долгосрочного лизинга на срок от пяти минут до пяти лет. Даже двери у концепта открываются исключительно с помощью смартфона: нужно отсканировать QR-код на двери, после чего онлайн-приложение даст команду на открытие замка.

Мировая премьера концепта Citroen Ami One состоится на автосалоне в Женеве, а чуть позже на специальном мероприятии в Париже будет представлен еще один "возрастной" концепт.

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