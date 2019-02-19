Японская марка представила новинку в виде грузового фургона и пассажирского микроавтобуса на 17 мест.

Toyota впервые за 15 лет сменила поколение своего вена Hiace. К сожалению, эта модель в нынешней генерации не представлена в официальной дилерской сети Тойота в Украине, но с появлением такой пассажирской версии "Хайейс" отечественному импортеру стоит пересмотреть свои контракты.

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Сейчас наши дилеры Toyota продают только меньший минивэн Proace – собрата Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer и Opel Vivaro. А дилеры японской марки на Филиппинах вскоре начнут прием заказов на долгожданное новое поколение Hiace – первое за 15 лет.

Фото: грузовой фургон Toyota Hiace 2020 / Toyota

В основе минивэна лежит совершенно новая платформа, выполненная по одним принципам с модульной архитектурой TNGA, которую производитель использует для большинства современных моделей от компактной Corolla к большому представительскому седану Lexus LS.

Тип кузова Обычная / стандартная крыша Удлиненная / Высокая крыша Длина 5265 мм [+570 мм] 5915 мм [+535 мм] Ширина 1950 мм [+255 мм] 1950 мм [+70 мм] Высота 1990 мм [+10 мм] 2280 мм [-5 мм] Колесная база 3210 мм [+640 мм] 3860 мм [+750 мм]

Toyota Hiace будет выпускаться в виде цельнометаллического фургона или микроавтобуса с числом мест до семнадцати. Предусмотрено два размера кузова: короткобазный с крышей обычной высоты и длиннобазный с повышенной крышей.

Фото: пассажирский микроавтобус Toyota Hiace 2020 / Toyota

Новая Toyota Hiace будет предлагаться с четырехцилиндровым дизелем 2.8 и бензиновым атмосферником 3.5 V6. Мощность пока не объявлена, однако по предварительной информации меньший двигатель будет производить около 176 л.с. Также покупатели будут иметь выбор между механической трансмиссией на 6 передач автоматической – на 7.

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