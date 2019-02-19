Японська марка представила новинку у вигляді вантажного фургону та пасажирського мікроавтобуса на 17 місць.

Toyota вперше за 15 років змінила покоління свого вена Hiace. На жаль, ця модель у нинішній генерації не представлена в офіційній дилерській мережі Тойота в Україні, та з появою такої пасажирської версії “Хайейс” вітчизняному імпортеру варто переглянути свої контракти.

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Наразі наші дилери Toyota продають лиш менший мінівен Proace – побратима Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer та Opel Vivaro. А дилери японської марки на Філіпінах незабаром почнуть прийом замовлень на довгоочікуване нове покоління Hiace – перше за 15 років.

Фото: вантажний фургон Toyota Hiace 2020 / Toyota

В основі мінівена лежить абсолютно нова платформа, виконана за одними принципами з модульною архітектурою TNGA, котру виробник використовує для більшості сучасних моделей від компактної Corolla до великого представницького седана Lexus LS.

Тип кузову Звичайний / Стандартний дах Подовжений / Високий дах Довжина 5265 мм [+570 мм] 5915 мм [+535 мм] Ширина 1950 мм [+255 мм] 1950 мм [+70 мм] Висота 1990 мм [+10 мм] 2280 мм [-5 мм] Колісна база 3210 мм [+640 мм] 3860 мм [+750 мм]

Toyota Hiace буде випускатись у вигляді суцільнометалевого фургона або мікроавтобуса з числом місць до сімнадцяти. Передбачено два розміри кузова: короткобазний з дахом звичайної висоти і довгобазний з підвищеним дахом.

Фото: пасажирський мікроавтобус Toyota Hiace 2020 / Toyota

Нова Toyota Hiace пропонуватиметься з чотирициліндровим дизелем 2.8 та бензиновим атмосферником 3.5 V6. Потужність поки не оголошена, однак за попередньорю інформацією менший двигун продукуватиме близько 176 к.с. Також покупці матимуть вибір між механічною трансмісією на 6 передач та автоматичною – на 7.

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