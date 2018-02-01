В Україні стартували продажі доопрацьованих Citroën з повним приводом 4x4 Dangel. Автомобілі вже доступні в офіційній дилерській мережі.

Система повного приводу пропонується для пасажирських і комерційних моделей: Berlingo, SpaceTourer, Jumpy, Jumper. Dangel пропонує і інші доробки: диференціал підвищеного тертя для передньої осі, захист двигуна і паливного бака, збільшення кліренсу. Доопрацьовані автомобілі зберігають фірмову гарантію і обслуговуються на авторизованих СТО Citroën.

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Citroën і Dangel пропонують клієнтам два основні варіанти оснащення автомобіля в залежності від умов бездоріжжя. Варіант «4Х4 Traction Control» - система повного приводу з блокуванням заднього диференціала. Або варіант для більш легкого бездоріжжя - це «Trek 2WD» - передній привід з диференціалом підвищеного тертя.

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Dangel пропонує два основних варіанти доопрацювань.

Варіант Traction Control 4x4 має на увазі повний привід з функцією блокування заднього диференціала (для деяких моделей автомобілів блокування пропонується як опція). Система повного приводу Traction Control 4x4 істотно підвищує прохідність автомобіля, особливо у варіанті з блокуванням диференціалу. Крім того, передбачений перемикач режимів роботи повного приводу: 2WD - тільки передній привід для економії палива при їзді по хорошим сухим дорогах; 4WD AUTO - автоматичне підключення повного приводу при їзді по слизьких дорогах; R.LOCK - жорстке підключення повного приводу і блокування заднього диференціала для максимальної прохідності на бездоріжжі.



Варіант Trek 2WD має на увазі передній привід з додатково встановленими диференціалом підвищеного тертя. Даний варіант простий в обслуговуванні і експлуатації, при цьому дозволяє поліпшити прохідність автомобіля на бездоріжжі.

Крім того, доопрацювання Dangel включають в себе збільшення кліренсу до 195 мм, а також додаткові пластини для захисту компонентів що знаходяться знизу: захист двигуна, трансмісії, паливного бака (може бути опціональним в залежності від моделі автомобіля).

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