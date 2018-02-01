Гібридів автовиробники пропонують нам все більше и більше. Як вони влаштовані та чи варто купувати гібридні автомобілі?

Для початку потрібно засвоїти, що автомобілі-гібриди бувають настільки різними, що говорити про них як про щось одно ціле не має сенсу. Єдине, що їх усіх об'єднує - це наявність на борту двох силових установок різних типів – традиційного двигуна внутрішнього згоряння і електромотора. Тобто є ДВС, що працює на бензині, і електромотор (або електромотори), що працює від акумулятора. На цьому спільне закінчується і починаються відмінності, навіть принципи участі двох типів приводу в роботі автомобіля можуть бути різними.

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Як влаштовані гібридні автомобілі

Трохи поговоримо про техніку. Присутність в одній машині двох типів приводу говорить про те, що обидва вони неідеальні. І застосовуючи обидва, конструктори намагаються взяти від кожного приводу краще, обходячи недоліки одного за рахунок переваг іншого.

Так, ДВС не дуже хороший в режимах холостого ходу і при розгоні автомобіля – споживає зайве паливо, сильно отруює повітря і прискорення машині надає, м'яко кажучи, таке собі, не дуже інтенсивне.

Гібридне авто набагато складніше за звичайне, адже у конструкцію додається кілька непростих вузлів, які об`єктивно не можуть бути дешевими.

З іншого боку, електродвигун відмінно показує себе на холостому ходу – точніше, холостого у нього просто немає, він йому не потрібен, оскільки він здатний відразу, з "вимкненого" стану приступити до справи – віддачі крутного моменту на трансмісію. Більш того, електропривід ніби спеціально створений для прискорень, йому не потрібні секунди і десятки секунд (як у ДВС) на розкрутку, максимальний крутний момент електромотор розвиває прямо з 0 об./хв! І ще дуже корисна властивість притаманна електродвигунам: вони вміють рекуперуровати енергію, тобто при русі машини накатом при включеній передачі електромотор перетворюється в генератор і віддає енергію назад в батарею!

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Але увага! – на слові батарея ми підійшли до головного і до цього часу не усуненого недоліка електроприводу. Акумулятор, від якого працює електромотор, не вміщає такого запасу енергії, як бензобак. Тобто, досягти такого ж пробігу, який машина з ДВС має на повному баку, електромобіль з акумулятором міг би, але занадто вже велика і дорога виходить батарея. Яка, до того ж – знову увага! – "заправляється" енергією від зарядної станції кілька годин, а не кілька хвилин, яких нам бракує на заповнення бензобака.

Дане рівняння плюсів і мінусів двох типів приводу інженерам відомо давно, вони думають над ним вже не першу сотню років. І ідея втиснути в одну машину і ДВС і електромотор народилася не вчора. Але тільки недавно з'явилися швидкодіючі процесори, здатні раціонально управляти гібридним приводом, підключаючи до коліс коли потрібно ДВС, коли потрібно електропривод, а коли потрібно – і те, і інше.

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Які бувають гібриди

У всіх гібридів електропривід і бензиновий мотор допомагають один одному в прагненні зробити машину якомога більш економічною і екологічно чистою. Але, в залежності від ємності батареї, обсяг "самопомочі" може бути різним. У найскромнішому варіанті (такі автомобілі називають мікрогібридами) електромотор може допомогти бензиновому тільки при декількох стартах, потім доводиться чекати, поки в результаті рекуперації при гальмуванні підзарядиться батарея.

Більші батареї ніяк не обмежені кратністю використання і завжди готові підключитися в допомогу ДВС, і більш того, вони дозволяють гібриду якийсь час рухатися виключно на електротязі: від одного до декількох кілометрів. Наприклад, на розбитій другорядній дорозі, де ДВС змушений був би працювати на малих обертах, при частих змінах навантажень.

Важку і громіздку тягову батарею конструктори гібридів завжди ховають під підлогою кузова. Там вона краще захищена від пошкоджень у випадку ДТП і не погіршує керованість машини через зміщення центра мас.

А найцікавіший з усіх гібридів, мабуть, той, що здатний підзаряджатись – він же Plug-in Hybrid. Його акумулятор настільки місткий, що дозволяє рухатися на електротязі кілька десятків кілометрів, не "турбуючи" бензиновий агрегат. Правда, для цього батарею потрібно зарядити перед виїздом – від стаціонарної розетки. Але навіть коли накопичений вдома заряд вичерпається, такий гібрид залишиться гібридом: батарея буде заряджатися на борту від генератора і в міру підзарядки підключатиметься в допомогу двигуну внутрішнього згоряння. Такий гібридний автомобіль хороший своєю універсальністю: на короткі відстані, містом, він їздить на дешевій електриці, а в далеких поїздках використовує традиційний силовий агрегат, який споживає бензин. Виходить свого роду електромобіль, але з ДВС, який покликаний продовжити його пробіг.

У багатьох марок саме гібридні версії топових моделей посідають місце флагмана бренду.

Але врешті-решт, у всіх типів гібридів в результаті останнє слово завжди залишається за його величністю ДВС: коли сідає батарея, вся надія саме на нього.

Нагадаємо, що всього 2017 році в Євросоюзі було продано 15,57 млн. нових легкових автомобілів.