Результати продажів нових легкових автомобілів в Європі свідчать: частка кросоверів постійно зростає.

У 2017 році в Євросоюзі (27 країн) було продано 15,57 млн. нових легкових автомобілів, що на 3,1% більше порівно з минулим роком, повідомляє JATO Dynamics. Більше того, минулий рік показав рекордні за останнє десятиріччя показники. Головними "винуватцями" такого росту стали кросовери та позашляховики. Найбільше зростання продажів нових авто відбулося в країнах Східної та Південної Європи.

"Головна причина зростання ринку в 2017 році – збільшення продажів кросоверів, яких у 2017 році було зареєстровано 4,56 мільйонів. Ще рік тому SUV в Європі зареєстрували 3,81 мільйона одиниць – це ріст на 19,5%. Як результат, частка ринку кросове рів позашляховиків виросла з 25,2% до 29,3%. Порівняйте з 2007 роком, коли SUV становили лише 8,5% ринку. Втім, приріст кросоверів вдарив по сегменту мінівенів – їх частка тепер найменша у цьому столітті”, - коментує Феліпе Муньоз, глобальний автомобільний аналітик компанії JATO Dynamics.

Нагадаємо, що нещодавно названо найпопулярніші автомобілі світу.