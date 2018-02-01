Итальянская компания Ares Design провела презентацию возрожденного суперкара марки, которой сегодня уже не существует

Кмпания Ares Design, основанная бывшим главой Lotus, представила серийную модель “возрожденной Пантеры”. Автомобиль получил название Ares Panther.

Project Panther – современная интерпретация итальянского суперкара De Tomaso Pantera семидесятых годов прошлого века. Поскольку молодая компания не располагает правами на торговую марку Pantera, новый суперкар был назван несколько иначе – Panther.

Презентация модели Ares Design Panther

Ранее различные производители уже предпринимали попытки возродить легендарное спорткупе, однако Ares Design стала первой компанией, которой удалось воплотить мечту в жизнь.

Ares Panther построен на базе Lamborghini Huracan у которого была позаимствована большая часть агрегатов и узлов нового автомобиля. Естественно, кузов автомобиля был основательно модифицирован, для придания ему сходства с классическим суперкаром De Tomaso.

Вид новинки сзади

По сути, был создан абсолютно новый кузов, выполненный из углепластика. В результате Panther получился действительно близким по облику и даже габаритом к классическому автомобилю – он всего на 10 см длиннее и немного шире автомобиля из 70-х.

Оригинальная De Tomaso Pantera

Что касается салона, дизайнер Ares Михай Панайеску постарался и здесь максимально воплотить черты первой “Пантеры”, однако в стилистике новинки явно читаются и особенности донора – Lamborghini.

Интерьер Ares Panther сочетает стилистику классического Pantera и современного Huracan

Сам кокпит окружен каркасом безопасности, усиливающим жесткость кузова на кручение. По заявлению производителя этот параметр на целых десять процентов выше, чем у донора, при том что масса Panther оказалась примерно на сто килограмм ниже, чем у Huracan.

О важных цифрах, касающихся Ares Panther известно следующее: мощность 5.2-литрового V10, позаимствованного у Huracan увеличена с 610 до 650 л.с. Данные о максимальной скорости и разгонной динамике не приводятся. Главной же цифрой является стоимость Panther, которая стартует с отметки в 715 000 евро. Производство купе начнется уже в середине февраля этого года.

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