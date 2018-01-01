Перший автомобіль з логотипом нового суббренду іспанської марки буде показано на Женевському автосалону у березні

Ймовірніше за все, першим автомобілем, що матиме логотип та ім’я Cupra стане кросовер Ateca. Повна модельна лінійка нового бренду буде продемонстрована під час спеціального заходу, присвяченого появі нового імені в історії марки. Презентацію заплановано трохи раніше початку автосалону – на 22 лютого.

“Cupra завжди була найспортивнішим вираженням духу Seat. Зараз же прийшов час надати цьому слову самостійності та виділити гарячі авто у окрему лінійку с власною ідентифікацією”, – заявляє компанія.

Зазначимо, що єдиною моделлю, що має індекс Cupra на сьогодні є компактний хетчбек Leon, що базується на Golf. Автомобіль оснащено 2-літровим двигуном TSI потужністю 296 к.с.

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