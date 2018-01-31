Одна з них призначена для Бразилії, інша - для Індії. Українцям доступні кросовери прийшлись би по душі, та чи потраплять вони до нас - невідомо

Ford Motor Company офіційно представила серійний кросовер EcoSport 2019 модельного року у спеціальному виконанні Storm. Автомобіль дебютував у Бразилії, де й буде продаватись. Друга прем’єра вібдулась на іншому континенті – у Індії. Тут блакитний овал запропонував покупцям модель Freestyle, що позиціонується як “компактний утилітарний кросовер”, прямими конкурентами новинки стануть ультракомпакти Hyundai i20 Active та Fiat Urban Cross.

EcoSport Storm пропонується з двигуном Duratec Direct Flex обїемом 2.0 літри та 6-ступеневою автоматичною трансмісією. Потужність двигуна складає 170 к.с. Окрім більш агресивного зовнішньго вигляду та стилізації під Ford Raptor, кросовер отримав і справжню повнопривідну систему розподілу тяги. Старт продажів моделі у Бразилії заплановано на лютий 2018 року.

Усі відмінності версії Storm зосереджені зовні, усередині ж це лише селектор повного приводу

Індійська новинка – також компактний кросовер, але навіть менший за EcoSport. По суті, Freestyle є кросовою версією сіті-кара Ford Figo, популярного у Індії. Ford Freestyle пропонується з двома моторами на вибір: 1,2-літровим трициліндровим двигуном потужністю 94 кінські сили або ж 1,5-літровим дизельним агрегатом, що генерує 99 “сил”. Freestyle займе нішу у бюджетному сегменті індійського ринку.

Ford Freestyle за розмірами можна порівняти з VW CrossPolo чи Hyundai i20 Active

Обидва недорогі автомобілі були б цікаві українському покупцеві, та наразі немає жодних відомостей про те, чи будуть ці моделі доступні поза межами означених країн.

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