Мінівен третього покоління надійде в продаж у Старому Світі вже в кінці лютого, а за рік з'явиться і електрична версія.

Як і його побратими Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer та Toyota Proace, новий Opel Vivaro буде доступний у трьох форматах кузову: з короткою базо, довгою, а також довгими базою і заднім звісом.

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Разом з Traveller, Spacetourer та Proace новий Vivaro формує квартет ідентичних автомобілів, що відрізняються, фактично, лише логотипом. Німецький вен пропонуватиметься з кузовом, довжиною 4,60, 4,95 або 5,30 метри. Власники найдовшої версії фургона зможуть перевозити довгоміри до 4,02 метрів завдовжки. Вантажопідйомність такої версії становить 1400 кг. Пасажирське виконання мікроавтобуса буде доступне з шестимісним салоном при будь-якому типі кузову.

Як пасажирський, так і вантажний Vivaro мають сучасне оснащення, що включає інформаційно-розважальну систему з 7-дюймовим дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Фото: Opel Vivaro 2020 / Opel

Мінівен також отримав новітні системи активної безпеки: розпізнавання дорожніх знаків, попередження про пряме зіткнення, автоматичного аварійного гальмування та адаптивний круїз-контроль.

У Британії ціни на новинку стартують з відмітки 24 300 євро за базову комплектацію.

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