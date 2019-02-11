Принаймні зовні автомобіль може виглядади як гоночний.

Такий тюнінг забирає в машини трохи практичності, натомість додає кілька пунктів “крутості”.

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Такі “віконні спойлери” були популярними протягом двох десятиліть, починаючи з 1970-х років. Встановлювались вони, як правило, на спортивні автомобілі з кузовом купе чи фестбек, хоча такий тюнінг був і в деяких хетчбеків.

Фото: 1972 Ford Mustang Mach 1 / з відкритих джерел

Та, в будь-якому разі, це були не надто практичні автомобілі. Чого не скажеш про пікап, особливо з чотиридверною кабіною. Встановивши на борти кузова таку кришку, власник дещо програватиме у місткості вантажного відсіку, зате автомобіль матиме динамічний вигляд і кузов типу фестбек.

Фото: Ford F-150 з багажником AeroX Fastback Truck Bed Cap / MVS

Такі накладки на кузов під назвою Aero-X виготовляє компанія MVS з Мічігану. Деталь має замок, амортизатори для утримання положення відкритої дверцяти та додатковий світлодіодний стоп-сигнал. Вони підходять для різних моделей пікапів Ford, Chevrolet, Ram, Toyota та Nissan. Коштує тюнінгова деталь близько 4 тисяч доларів.

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