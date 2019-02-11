По крайней мере внешне автомобиль может выглядеть как гоночный.

Такой тюнинг отнимает у машины немного практичности, зато добавляет несколько пунктов "крутости".

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Такие "оконные спойлеры" были популярны в течение двух десятилетий, начиная с 1970-х годов. Устанавливались они, как правило, на спортивные автомобили с кузовом купе или фестбек, хотя такой тюнинг был и у некоторых хэтчбеков.

Фото: 1972 Ford Mustang Mach 1 / из открытых источников

Но, в любом случае, это были не слишком практичные автомобили. Чего не скажешь о пикапе, особенно с четырехдверной кабиной. Установив на борта кузова такую крышку, владелец будет несколько проигрывать в емкости грузового отсека, зато автомобиль будет иметь динамичный вид и кузов типа фестбек.

Фото: Ford F-150 с багажником AeroX Fastback Truck Bed Cap / MVS

Такие накладки на кузов под названием Aero-X производит компания MVS из Мичигана. Деталь имеет замок, амортизаторы для удержания положения открытой дверцы и дополнительный светодиодный стоп-сигнал. Они подходят для различных моделей пикапов Ford, Chevrolet, Ram, Toyota и Nissan. Стоит тюнинговая деталь около 4 тысяч долларов.

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